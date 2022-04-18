Украинцы продолжают копить долги: Единый реестр должников вырос на 15%

14:47 19 июля Киев, Украина

В Едином реестре должников Украины за первые 6 месяцев 2021 года появилось 745 740 новых долгов, большинство из них, это долги за коммуналку и по кредитам.

Об этом свидетельствует информация платформы для работы с открытыми данными "Опендатабот".

"В целом в начале 2021 в Едином реестре должников было 5 103 269 долгов, по состоянию на июль их уже 5 849 009, то есть суммарное количество возросло почти на 15%", - говорится в сообщении.

Быстрее всего росло число долгов по оплате коммунальных услуг (на 21,2%, до 417 577), долгов физлиц по кредитам, а также перед компаниями и организациями (на 20,4%, до 1 439 106), долгов, касающиеся взыскания штрафов по делам об административных правонарушениях (на 19,6%, до 964 976).



При этом больше всего сейчас долгов в категории "взыскание средств в пользу государства" (1 510 788 долгов, на 25,8% больше, чем на начало года), "взыскания средств компаниями и организациями" (1 439 106 долгов, на 24,6% больше) и "штрафы за нарушение правил дорожного движения" (1 237 339 долгов, на 21,2% больше).







