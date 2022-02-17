Украинцы не покинули Сектор Газа - МИД

13:00 22 Май Киев, Украина

Боевые действия между Израилем и ХАМАС задержали эвакуацию граждан Украины из зоны боевых действий. Министерство иностранных дел заявило, что создает все необходимые условия для осуществления стратегии. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Николенко заявил, что в Украину решили вернуться 140 наших сограждан, которые находятся в секторе Газа.

"Есть также обращения от нескольких правительств иностранных государств вывезти и их граждан. Следовательно, мы говорим о международном характере этой гуманитарной миссии", — пояснил представитель МИД.

Ранее сообщалось, что заявку на эвакуацию подало около 120 граждан Украины. Несмотря на заверения главы МИДа Дмитрия Кулебы эвакуировать своих соотечественников за 48 часов, операция так и не была выполнена. Вылеты в Израиль приостановили в связи с боевыми действиями и готовившийся к отправке самолет из "Борисполя" был отменен.