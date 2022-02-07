Украинцы хотят покинуть Сектор Газа: МИД

Министерство иностранных дел Украины поделилось информацией об украинцах живущих на территории Сектора Газа. Согласно предварительным данным около 120 человек хотят покинуть территорию израильско-палестинского конфликта. Украинским дипломатам предстоит сформировать список для обработки дипломатической транспортировки.

По словам источника в МИДе, развитие событий остается непредсказуемым, не исключается проведение Израилем наземной военной операции в Секторе Газа, что приведет к большим разрушениям и жертвам, в том числе среди мирного населения, может поставить вопрос об эвакуации оттуда украинских граждан.

"Предварительно известно, что около 120 граждан Украины выразили желание по эвакуации из анклава, им предложено сформировать список и направить в диппредставительства для дальнейшей обработки", - сообщил собеседник агентства.

По имеющейся информации, эвакуация граждан других стран из Сектора Газа пока не проводилась. В Секторе Газа проживает примерно 1600 граждан Украины (преимущественно украинские женщины, состоящие в браке с палестинцами, и члены их семей). По состоянию на 16 мая погибших или раненых среди украинских граждан вследствие обострения конфликта нет.

Ранее эвакуация украинских граждан осуществлялась через Египет.