Украинцы должны жить дольше: Зеленский объявил о старте программы «Здоровая Украина»

11:51 22 июня Киев, Украина

В Украине стартует программа "Здоровая Украина", которая коснется все возрастные категории и группы населения страны.





Программу презентовал глава Украины Владимир Зеленский , на форуме "Украина 30", 22 июня.

Средняя продолжительность жизни в стране составляет 72 года - 115 показатель в мире.

"В Украине средняя продолжительность жизни составляет 72 года. По этому показателю мы занимаем 115-е место в мире. Но самое страшное здесь не рейтинги, а то, что численность населения Украины уменьшается с каждым годом. Чтобы понять эту угрозу, достаточно посчитать, сколько нас будет через 10-20 или 50 лет, если мы не изменим эту ситуацию кардинально", - сказал президент.

Исправить ситуацию надеются за счет программы Здоровая Украина, которая предполагает отдельный подход с целью привлечения к спорту для каждой возрастной группы.

Модель здоровой школы

Зеленский заявил о запуске восьми компонентов для улучшения иммунитета всех учащихся школ. В частности, это новая концепция уроков физкультуры, реформа школьного питания (в частности, новое школьное меню), популяризация спортивных секций, новые онлайн-приложения, чтобы можно было найти эти спортивные кружки, и тому подобное.

"Мы должны делать все, чтобы украинцев рождалось больше и умирало меньше .. Начинаться все должно с детства. Это новая концепция уроков физкультуры, реформа школьного питания, новое школьное меню. Это популяризация спортивных секций", – заявил гарант.

Полное медицинское обследование

Для лиц старше 55 лет будут введены так называемые медицинские чекапы, полные медицинские обследования каждые два года. А для некоторых категорий - каждый год, уточнил президент.

"Помимо диагностики, важна профилактика заболевания", - добавил Зеленский.

Создание спортплощадок в Украине

Создание активных парков и спортивных площадок по всей Украине. Президент хочет, чтобы спорт был доступен для всех.

"Это локации, цель которых очень простая – спорт для всех", – пояснил он.

Также Зеленский подчеркнул, что популяризацией спорта среди детей и молодежи, а также необходимости своевременных медобследований будут заниматься известные люди в Украине. Речь идет о звездах спорта, шоу-бизнеса, телеведущих и тому подобное.