Украинцы должны жить дольше: Зеленский объявил о старте программы «Здоровая Украина»

В Украине стартует программа "Здоровая Украина", которая коснется все возрастные категории и группы населения страны.
Средняя продолжительность жизни в стране составляет 72 года - 115 показатель в мире.
Исправить ситуацию надеются за счет программы Здоровая Украина, которая предполагает отдельный подход с целью привлечения к спорту для каждой возрастной группы.
Модель здоровой школы
Зеленский заявил о запуске восьми компонентов для улучшения иммунитета всех учащихся школ. В частности, это новая концепция уроков физкультуры, реформа школьного питания (в частности, новое школьное меню), популяризация спортивных секций, новые онлайн-приложения, чтобы можно было найти эти спортивные кружки, и тому подобное.
Зеленский заявил о запуске восьми компонентов для улучшения иммунитета всех учащихся школ. В частности, это новая концепция уроков физкультуры, реформа школьного питания (в частности, новое школьное меню), популяризация спортивных секций, новые онлайн-приложения, чтобы можно было найти эти спортивные кружки, и тому подобное.
Полное медицинское обследование
Для лиц старше 55 лет будут введены так называемые медицинские чекапы, полные медицинские обследования каждые два года. А для некоторых категорий - каждый год, уточнил президент.
Для лиц старше 55 лет будут введены так называемые медицинские чекапы, полные медицинские обследования каждые два года. А для некоторых категорий - каждый год, уточнил президент.
Создание спортплощадок в Украине
Создание активных парков и спортивных площадок по всей Украине. Президент хочет, чтобы спорт был доступен для всех.
Создание активных парков и спортивных площадок по всей Украине. Президент хочет, чтобы спорт был доступен для всех.
Также Зеленский подчеркнул, что популяризацией спорта среди детей и молодежи, а также необходимости своевременных медобследований будут заниматься известные люди в Украине. Речь идет о звездах спорта, шоу-бизнеса, телеведущих и тому подобное.
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