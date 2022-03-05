Украинцев с территорий ОРДЛО будут пропускать на прививку без самоизоляции

Украина не оставит без COVID-вакцинации своих граждан на неподконтрольных территориях. Как сообщила Государственная пограничная служба Украины, все украинцы, находящиеся на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, будут пропускаться для вакцинации от COVID-19 на подконтрольную территорию без самоизоляции.
Пограничники также напомнили, что граждане Украины, которые подлежат самоизоляции во время следования на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы Вдома. В случае невозможности установления мобильного приложения они подлежат обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения, кроме этого, необходимо иметь и полис страхования.
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