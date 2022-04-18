Украинцев с завтрашнего дня будут штрафовать за отсутствие защитной маски

11:34 20 ноября Киев, Украина





За пребывание в общественном транспорте и помещениях без защитной маски, согласно подписанному Владимиром Зеленским закона, грозит штраф от 170 до 255 грн.

Соответствующее решение главы государства опубликовано в газете Верховной Рады "Голос Украины" от 20 ноября. Он вступает в силу уже в субботу, 21 ноября, когда снова начнет действовать "карантин выходного дня".

Речь идет о законе "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" № 1000-IX, который Верховная Рада приняла 6 ноября 2020 года.



Документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй, предусматривающей наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.



Так, штрафы до 255 грн для тех, кто ходит в помещениях или ездит в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты, касаются и неправильного ношения масок или респираторов.



В Офисе Президента отметили, что закон имеет целью предотвращение распространения коронавирусной болезни среди граждан Украины.



Документ будет способствовать повышению социальной ответственности граждан и защите их здоровья и жизни, а также уменьшению количества случаев заражения коронавирусной болезнью, что поможет предотвратить неконтролируемый рост числа больных COVID-19 и перегрузку медицинских учреждений, заверили в ОП.



Добавим, в Минздраве на фоне неутешительной статистики по распространению COVID-19 призывают соблюдать три простых правила - соблюдение дистанции, ношение маски и пользование санитайзером.