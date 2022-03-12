Украина-Нидерланды: про игру на Евро-2020 (2021)

В воскресенье, 13 июня, состоится долгожданное событие - сборная Украины проведёт стартовый матч на Евро-2020 (2021). Соперником команды Андрея Шевченко станет национальная сборная Нидерландов, многими экспертами считающаяся одним из главных претендентов на европейский престол.

Впрочем, точно так же есть и другие эксперты, не менее многочисленные, которые считают, что "Оранжевым" максимум что светит - это четвертьфинал. Причин тому несколько, и главная из них: противоречивая персона главного тренера. Назначение Франка де Бура вызвало немало вопросов, а последовавшая невыразительная игра команды под его руководством перевело эти вопросы из разряда недоуменных в разряд чуть ли не угрожающих.

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур рассказал официальному сайту UEFA об ожиданиях от предстоящего поединка со сборной Украины:

«Мы смотрели видео матчей сборной Украины, и я знаю некоторых ее игроков, видел их в деле. Считаю ее сильной командой с классными исполнителями. Она организована и показывает достойный футбол, поэтому если говорить прямо, то это трудный соперник».

Главный тренер Национальной сборной Украины дал предматчевую пресс-конференцию накануне поединка против Нидерландов в первом туре группового этапа ЧЕ-2020:

- Бывает такое, что команды расклеиваются после пропущенного гола от сильного соперника. Как собираетесь противостоять Нидерландам?