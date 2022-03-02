Украина жестко ответит Беларуси на любые попытки легитимизировать оккупацию Крыма Россией

Первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова прокомментировала заявление Александра Лукашенко о том, что Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в аннексированный Крым.
Украина будет действовать мгновенно и жестко против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, и если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, - санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями.
Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
В частности, как отметила Джапарова, «мы зафиксировали для себя высказывания господина Лукашенко относительно обращения к России и Путину с возможным открытием авиарейсов в оккупированный Крым».
По ее словам, это провокационные заявления и, очевидно, являются эмоциональной реакцией Лукашенко на ответ Украины относительно принудительного приземления самолета Ryanair в аэропорту Минска, а также относительно дальнейшего наступления белорусских властей на оппозицию и свободу слова, в частности, арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича, блокирование независимых СМИ и т.д.
В частности, как отметила Джапарова, «мы зафиксировали для себя высказывания господина Лукашенко относительно обращения к России и Путину с возможным открытием авиарейсов в оккупированный Крым».
По ее словам, это провокационные заявления и, очевидно, являются эмоциональной реакцией Лукашенко на ответ Украины относительно принудительного приземления самолета Ryanair в аэропорту Минска, а также относительно дальнейшего наступления белорусских властей на оппозицию и свободу слова, в частности, арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича, блокирование независимых СМИ и т.д.
Она подчеркнула, что вся полнота ответственности за санкции и ограничения государствами мира, в том числе Украиной, воздушного сообщения с Беларусью и за неудобства, которые испытывают из-за этого граждане Беларуси, лежит на Лукашенко.
Власти Беларуси пересекли очередную красную линию в отношении не только своих граждан, но и граждан других стран и международного права, в частности, правил, регулирующих безопасность гражданской авиации, констатировала первый заместитель министра иностранных дел Украины и добавила, что такие действия не могут оставаться без ответа.
Джапарова также отметила, что решение ограничить воздушное сообщение с Беларусью - не политическое, а касается безопасности, «ведь действия белорусских властей непредсказуемы, и мы не можем заранее оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси».
По ее словам, Украина полностью солидарна в своих действиях с позицией ЕС, США и всего демократического мира относительно реакции на опасные действия Лукашенко.
Напомним, государственное белорусское агентство Белта распространило заявление Александра Лукашенко относительно того, что Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Об этом Лукашенко заявил на совещании по вопросам сотрудничества с РФ во вторник, 1 июня.
Он добавил, что соответствующее поручение уже дано компетентным ведомствам и с этим "не будет проблем".
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