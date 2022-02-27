Украина ждет ответа по плану мирного урегулирования на Донбассе

09:37 04 Октябрь Киев, Украина

Работа трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе продолжается. Как сказал в своем выступлении на телевидении глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Украина предоставила международной группе свой план мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Теперь представители украинской стороны ждут ответа от визави относительно своего плана.

"Сегодня украинский план мирного урегулирования лежит на столе. У этого плана в конце есть то, чего так хочет украинский народ, и чего, надеюсь, ждут все прогрессивные страны и наши партнеры, и чего в первую очередь ждут жители Донбасса, ждут наши военные, их семьи", - сказал он.

Ермак уточнил, что финальным этапом этого плана является проведение местных выборов в ОРДЛО на основании украинского законодательства и норм Копенгагенской конвенции.

По словам главы офиса президента, у международных партнеров не возникает сомнений относительно позиции Украины.

Он так же уточнил, что трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе является консультационной площадкой и принимаемые там решения не несут прямых политических обязательств для Украины.

Поэтому, по его словам, члены украинской делегации в ТКГ не получают директив, которые получают делегации, выезжающие на официальные переговоры, представляя Украину.

"Люди, которые там работают, делают это на общественных началах, не получают зарплату, фактически вырабатывают решения, которые потом имплементируются через органы, чтобы эти решения уже юридически и политически принимать", - пояснил глава офиса президента.

Он уточнил, что ключевыми людьми, которые сегодня формируют позицию украинской делегации, является ее глава, экс-президент Леонид Кравчук и его заместитель, вице-премьер Алексей Резников.