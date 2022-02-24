Украина закрывает свое авиапространство для Беларуси

Соответсвующее решение утвердил Кабмин, 28 мая, сообщает Правительственный портал.

"В связи с ситуацией, сложившейся 23 мая 2021 года во время выполнения авиакомпанией Ryanair рейса Афины - Вильнюс, и с целью обеспечения безопасности полетов и пассажиров, Министерству инфраструктуры, Государственной авиационной службе вместе с государственным предприятием «Украэрорух» ввиду решения Кабинета Министров от 25 мая 2021 года было поручено установить соответствующий запрет с 00 час. 00 мин. 29 мая 2021 года", - говорится в сообщении.