Украина закрывает свое авиапространство для Беларуси

12:05 28 Май Киев, Украина

Правительство запретило использовать воздушное пространство Украины самолетам, зарегистрированным в Беларуси.
 
Соответсвующее решение утвердил Кабмин, 28 мая, сообщает Правительственный портал.
"В связи с ситуацией, сложившейся 23 мая 2021 года во время выполнения авиакомпанией Ryanair рейса Афины - Вильнюс, и с целью обеспечения безопасности полетов и пассажиров, Министерству инфраструктуры, Государственной авиационной службе вместе с государственным предприятием «Украэрорух» ввиду решения Кабинета Министров от 25 мая 2021 года было поручено установить соответствующий запрет с 00 час. 00 мин. 29 мая 2021 года", - говорится в сообщении.
Также Мининфраструктуры, Госавиаслужба и Министерство иностранных дел в соответствии с нормами международного права должны принять меры по информированию об указанном запрете соответствующие органы Беларуси.

Как сообщалось, ранее Кабмин принял решение о том, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая.

Соответствующее решение было принято после того, как в воскресенье, 23 мая, белорусские власти принудительно, с помощью истребителей, посадили в Минске самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс.

На борту этого самолета находился основатель канала Nexta Роман Протасевич, которого белорусские силовики после приземления самолета задержали.