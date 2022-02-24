Украина закрывает свое авиапространство для Беларуси

Правительство запретило использовать воздушное пространство Украины самолетам, зарегистрированным в Беларуси.
Соответсвующее решение утвердил Кабмин, 28 мая, сообщает Правительственный портал.
Также Мининфраструктуры, Госавиаслужба и Министерство иностранных дел в соответствии с нормами международного права должны принять меры по информированию об указанном запрете соответствующие органы Беларуси.
Как сообщалось, ранее Кабмин принял решение о том, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая.
Соответствующее решение было принято после того, как в воскресенье, 23 мая, белорусские власти принудительно, с помощью истребителей, посадили в Минске самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс.
На борту этого самолета находился основатель канала Nexta Роман Протасевич, которого белорусские силовики после приземления самолета задержали.
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