Украина закроет авиасообщение с Беларусью

Владимир Зеленский провел совещание из-за события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, по итогам которого президент поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения с Беларусью.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
В совещании приняли участие Премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр энергетики Герман Галущенко, министр инфраструктуры Александр Кубраков, заместители руководителя Офиса Главы государства Юлия Свириденко и Кирилл Тимошенко.
Шмыгаль созвал на 25 мая внеочередное заседание Кабмина по данному вопросу.
Первой страной, запретившей авиасообщение с Беларусью, стала Литва.
Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске: детали
- 23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.
- Самолет вернули в Минск по команде белорусских диспетчеров из-за сообщения о минировании, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса было значительно меньше. После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.
- Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.
- Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не вспомнила ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что лететь в Минск было ближе, чем в Вильнюс, что не соответствует действительности.
- Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).
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