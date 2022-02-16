Украина закроет авиасообщение с Беларусью

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытия воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в наше государство", - говорится в сообщении.