Украина ввела льготный режим пропуска белорусов в страну

С целью предотвращения усиления заболеваемости коронавирусом среди населения страны, правительство Украины вынужденно закрыло границу на въезд для иностранных граждан. Это ограничение вступило в силу с 29 августа, и продлится до 28 сентября.

В то же время, как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, граждане Беларуси смогут попасть в Украину, так как для них введена упрощенная процедура пропуска.

"Мы сразу заявили четко свою позицию, что в этой тяжелой ситуации мы будем поддерживать белорусское общество. И поэтому даже на фоне введения запрета на въезд иностранцев у нас действует преференциальный режим для допуска граждан Беларуси на территорию Украины", - сказал Кулеба.

Напомним, для предотвращения второй волны пандемии коронавируса, Кабинет министров Украины временно закрыл границы для иностранцев и лиц без гражданства с 29 августа до 28 сентября.

В то же время, группа белорусов пожаловалась на то, что после вылета из Минска им отказали в пресечении украинской границы в Одесском международном аэропорту.

Ранее, в августе Украина впервые отозвала своего посла из Беларуси для проведения консультаций.

Также, президент Беларуси Лукашенко обвинил Украину во вмешательстве в дела страны.