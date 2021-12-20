Украина вручила ноту протеста послу РФ

Украина твердо заявила свое отношение к проведению военного парада на территории крымского полуострова. В Министерстве иностранных дел сообщили о переданной в связи с этим событием России ноте протеста.

МИД Украины расценивает проведение военного-морского парада подразделениями Черноморского флота РФ как «очередное нарушение российской стороной международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН». Об этом говорится в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства Украины.

В Киеве осудили парад и назвали его «очередной иллюстрацией сознательных шагов России по эскалации напряженности в украинско-российских отношениях».

МИД Украины потребовал от России прекратить действия против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и предпринять шаги, направленные на деоккупацию суверенной территории страны.

Соединенные Штаты не признают незаконную аннексию Крыма. В заявлении государственного секретаря Майка Помпео – Крымской декларации, которая была выпущена 25 июля 2018 года, отмечается, что «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, о соблюдении которых она давно утверждает, и прекратить оккупацию Крыма».