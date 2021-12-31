Украина временно отменила безвиз с Беларусью

Украина прекращает безвизовый режим с Беларусью с 1 сентября 2020 года, теперь для въезда на белорусскую территорию будет необходим загранпаспорт.
В ГПСУ заявили, что начнет работу новый порядок выезда, который позволит улучшить защиту украинцев.
Кроме того, пограничники прогнозируют уменьшение времени прохождения пограничного контроля, так как информация с загранпаспортов считывается автоматически.
Кроме того, пограничники прогнозируют уменьшение времени прохождения пограничного контроля, так как информация с загранпаспортов считывается автоматически.
Недавно Украина усилила контроль за границей с Беларусью. Ситуация на границе спокойная.
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