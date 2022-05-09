Украина вместе со всем миром чтит память жертв преступления геноцида

16:00 09 декабря Киев, Украина

Сегодня во всем мире отмечается Международный день памяти жертв преступления геноцида, примечательно, что Конвенция о предупреждении преступления геноцида, принятая 9 декабря 1948 резолюцией Генассамблеи ООН , стала одним из первых документов по правам человека.

Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1948 году была принята Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Цель этого Дня — повышать известность Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него и ее роли в борьбе с геноцидом и предупреждении этого преступления, как оно определено в Конвенции, и чтобы поминать людей, ставших его жертвой, и чтить их память.

Комментарий МИД Украины к Международному дню памяти жертв преступления геноцида:

Чествование человеческого достоинства жертв геноцида и предотвращения этого преступления, среди прочего, требует установления правды и восстановления исторической справедливости.



Сегодня мир знаком с убедительными фактами, свидетельствующими о том, что организация искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам среди украинский в 1932-1933 годах, и насильственное выселение в 1944 году с Крымского полуострова сотен тысяч крымских татар - это были преступления геноцида , совершенные сталинским правительством.



Несмотря на установленные факты, неопровержимые данные свидетелей, шокирующие документы и архивные материалы, Российская Федерация продолжает отрицать Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида советского режима против украинского народа. Это касается и Депортации крымскотатарского народа 1944 года.



В 2015 году Российская Федерация включила статью Рафаэля Лемкина, основоположника исследования преступления геноцида, «Советский геноцид в Украине» в так называемый перечень экстремистских материалов.





Такие действия российской стороны являются показательными, ведь соразмерным совершению преступления может быть только его отрицание или оправдание.

То, что Украина продолжает страдать от внешней агрессии и насилия, которые были решены Российской Федерацией в 2014 году в сочетании с попыткой аннексии Крыма, служит подтверждением, что отсутствие признания и осуждения преступлений прошлого, как и утверждение уважения к правам и свободам человека и гражданина, открывает путь к совершению вопиющих нарушений универсальных норм и правил, в том числе преступлений против человечности.



Украина призывает международное сообщество к объединению усилий для предотвращения дискриминации человека по каким-либо признакам и предупреждения повторения подобных преступлений, в том числе путем восстановления и сохранения исторической памяти.