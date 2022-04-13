Украина стоит на пороге введения локдауна, - Шмыгаль

Эпидемическая ситуация в стране очень напряжена. Несмотря на применяемые правительством меры, заболеваемость населения коронавирусом продолжает стремительно расти. Как стало известно из сегодняшнего заявления премьер-министра Дениса Шмыгаля в Facebook, Украина стоит на пороге введения локдауна. Кабмин обсуждает введение жесткого карантина в Украине, но будет ориентироваться на результат карантина выходного дня, в связи с чем точной даты пока нет.
Эффективность карантина выходного дня смогут оценить в декабре, говорит премьер.
Премьер-министр также подтвердил, что ведется подготовка плана о введении более жесткого карантина.
В связи с этим на этой неделе проводились встречи с мэрами, бизнесом и церквями. Также местные власти проводят опрос об оптимальности противоэпидемических правил.
Ранее в МОЗ сказали, когда потребуют ввести локдаун. Жесткий карантин попросят ввести повторно, когда в день будут выявлять по 30 тысяч новых случаев коронавируса.
Также в Украине начали штрафовать за отсутствие маски. Наказание последует не только за отсутствие маски в общественном месте, но и за ее неправильное ношение, в частности, если она не будет закрывать нос. Штраф от 170 до 255 гривен придется заплатить сразу же на месте.
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