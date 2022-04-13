Украина стоит на пороге введения локдауна, - Шмыгаль

16:34 21 ноября Киев, Украина

Эпидемическая ситуация в стране очень напряжена. Несмотря на применяемые правительством меры, заболеваемость населения коронавирусом продолжает стремительно расти. Как стало известно из сегодняшнего заявления премьер-министра Дениса Шмыгаля в Facebook, Украина стоит на пороге введения локдауна. Кабмин обсуждает введение жесткого карантина в Украине, но будет ориентироваться на результат карантина выходного дня, в связи с чем точной даты пока нет.

Эффективность карантина выходного дня смогут оценить в декабре, говорит премьер.

"Мы видим этот результат в выходе на плато по количеству заболевших", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр также подтвердил, что ведется подготовка плана о введении более жесткого карантина.

"Но - это план Б, если не сработает карантин выходного дня. Мы начали публичное обсуждение этого плана Б, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса", - заверил Шмыгаль.

В связи с этим на этой неделе проводились встречи с мэрами, бизнесом и церквями. Также местные власти проводят опрос об оптимальности противоэпидемических правил.

"Идут ежедневные консультации с эпидемиологами и инфекционистами. Анализируется ситуация по каждому региону. Все это мы делаем сейчас, чтобы наработать совместный, взвешенный и поддержанный всеми план. Хочу еще раз подчеркнуть: ни одной даты по введению более жесткого карантина сейчас нет", - резюмировал Шмыгаль.

Ранее в МОЗ сказали, когда потребуют ввести локдаун. Жесткий карантин попросят ввести повторно, когда в день будут выявлять по 30 тысяч новых случаев коронавируса.

Также в Украине начали штрафовать за отсутствие маски. Наказание последует не только за отсутствие маски в общественном месте, но и за ее неправильное ношение, в частности, если она не будет закрывать нос. Штраф от 170 до 255 гривен придется заплатить сразу же на месте.