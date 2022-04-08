Украина стала 12-й страной, присоединившейся к Центру безопасности НАТО в Литве

07:12 08 июля Киев, Украина

Украина присоединилась к действующему в Литве Центру энергобезопасности НАТО , что, безусловно, укрепит персонал и углубит экспертные возможности центра.

Об этом сообщило министерство обороны балтийской республики.

"С присоединением Украины добавился не только еще один флаг. Нам важно, чтобы укреплялся персонал центра, углублялись экспертные возможности", - приводятся в сообщении слова директора центра полковника Ромуальдаса Петкявичюса.

По его словам, в возглавляемой им структуре теперь к работе приступит эксперт с Украины.

"Для нас представляет ценность тот опыт, который накоплен Украиной во время отражения кибернетических атак против энергетической инфраструктуры страны", - подчеркнул Петкявичюс.

Основной приоритет Министерства энергетики Украины на ближайшее время - отсоединение украинской энергосистемы от энергосистем России и Беларуси и последующая синхронизация с европейской сетью ENTSO-E.

"Считаю, что "Северный поток-2" - это оружие против Украины и угроза энергобезопасности и Украины, и всей Европы. Газ должна быть товаром, а не инструментом политического давления. Только совместными усилиями мы сможем противостоять российской монополии", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Учрежденный в 2012 году Центр разрабатывает для членов Североатлантического альянса рекомендации и предложения по поводу наиболее эффективных энергетических решений в военной сфере, участвует в подготовке учебных программ, организует курсы, проводит научные, технические и академические исследования. Финансируется его работа странами-учредителями и присоединившимися членами.



С Украиной в работе центра принимают участие 12 стран. Ранее к нему присоединились Великобритания, Германия, Грузия, Италия, Латвия, Польша, Финляндия, Франция, США, Турция и Эстония.