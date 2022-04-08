Украина стала 12-й страной, присоединившейся к Центру безопасности НАТО в Литве

Украина присоединилась к действующему в Литве Центру энергобезопасности НАТО, что, безусловно, укрепит персонал и углубит экспертные возможности центра.
Об этом сообщило министерство обороны балтийской республики.
По его словам, в возглавляемой им структуре теперь к работе приступит эксперт с Украины.
Основной приоритет Министерства энергетики Украины на ближайшее время - отсоединение украинской энергосистемы от энергосистем России и Беларуси и последующая синхронизация с европейской сетью ENTSO-E.
Учрежденный в 2012 году Центр разрабатывает для членов Североатлантического альянса рекомендации и предложения по поводу наиболее эффективных энергетических решений в военной сфере, участвует в подготовке учебных программ, организует курсы, проводит научные, технические и академические исследования. Финансируется его работа странами-учредителями и присоединившимися членами.
С Украиной в работе центра принимают участие 12 стран. Ранее к нему присоединились Великобритания, Германия, Грузия, Италия, Латвия, Польша, Финляндия, Франция, США, Турция и Эстония.
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