Украина срочно готовится ко второй волне коронавируса

С учетом статистики коронавируса, заболеваемость которым возрастает с каждым днем, Президент страны принял срочные меры. Как сообщил сегодня офис президента, Владимир Зеленский дал указание Кабмину о безотлагательной проверке всех лечебных учреждений в плане готовности ко второй волне эпидемии. Проверке подлежит и обеспеченность больниц всем необходимым оборудованием, средствами защиты и медикаментами. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Учитывая стремительный рост количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине, президент Владимир Зеленский дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием", - говорится в сообщении.

Также президент поручил правительству обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий.

Кроме того, Кабмин должен пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма.

"Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительство мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала", - сказал Зеленский.

Ранее в Минздраве заявили, что вторая волна коронавируса ожидается с октября по апрель.