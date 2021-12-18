Украина срочно готовится ко второй волне коронавируса

С учетом статистики коронавируса, заболеваемость которым возрастает с каждым днем, Президент страны принял срочные меры. Как сообщил сегодня офис президента, Владимир Зеленский дал указание Кабмину о безотлагательной проверке всех лечебных учреждений в плане готовности ко второй волне эпидемии. Проверке подлежит и обеспеченность больниц всем необходимым оборудованием, средствами защиты и медикаментами. Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Также президент поручил правительству обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий.
Кроме того, Кабмин должен пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма.
Ранее в Минздраве заявили, что вторая волна коронавируса ожидается с октября по апрель.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии