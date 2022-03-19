Украина смогла убедить ПАСЕ рассмотреть вопрос о репрессиях против крымских татар

06:58 22 июня Киев, Украина

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит доклад Украины о репрессиях против крымских татар со стороны Российской Федерации.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

“Украинская делегация смогла убедить ПАСЕ оставить в повестке дня доклад по правам крымских татар — это уже достижение украинской делегации. Дело в том, что с этой сессии были убраны все вопросы, касающиеся Российской Федерации. Потому что через три месяца там состоятся выборы, а по правилам ПАСЕ это рассматривается как вмешательство во внутреннюю политику. И они на этой же теме хотели убрать и доклад по крымским татарам”, — сказал депутат.

Гончаренко добавил, что несмотря на сопротивление России Украина смогла убедить ПАСЕ.

“Конечно, Украина возмутилась, и мы доказывали, что это не имеет никакого отношения к Российской Федерации. Да, оккупированная территория, но к их внутренней политики это не имеет отношения. Коллеги согласились с этим, поэтому в среду будет рассмотрение этого доклада резолюции. Предыдущий текст жесткий и правдивый — с требованием для России освободить Крым, прекратить репрессии, расследовать убийства и все те преступления, которые совершены против крымских татар”, — отметил политик.

Ранее украинская делегация, комментируя перспективы рассмотрения крымского вопроса в ПАСЕ заявила, что они ожидают сопротивление со стороны россиян.