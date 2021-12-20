Украина разорвала 20-летнее соглашение с РФ о туризме

Агрессия России на оккупированных украинских территориях делает невозможным дальнейшее сотрудничество двух стран в сфере туризма.
Соответствующее решение было принято во время заседания правительства Украины в среду, 31 марта.
Кабмин поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке уведомить правительство Российской Федерации о прекращении действия соглашения от 1999 года.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что действие соглашения о сотрудничестве в области туризма прекращается, поскольку, "в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, фактическое сотрудничество в указанной области со страной-агрессором прекращено, а перспективы налаживания такого сотрудничества в дальнейшем отсутствуют".
Соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма было подписано 16 июля 1999 года в Киеве.
В документе говорится, что соответствующее постановление Кабмина станет завершающим этапом выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для прекращения действия соглашения.
Кабмин поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке уведомить правительство Российской Федерации о прекращении действия соглашения от 1999 года.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что действие соглашения о сотрудничестве в области туризма прекращается, поскольку, "в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, фактическое сотрудничество в указанной области со страной-агрессором прекращено, а перспективы налаживания такого сотрудничества в дальнейшем отсутствуют".
Соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма было подписано 16 июля 1999 года в Киеве.
В документе говорится, что соответствующее постановление Кабмина станет завершающим этапом выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для прекращения действия соглашения.
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