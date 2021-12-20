Украина разорвала 20-летнее соглашение с РФ о туризме

14:10 31 Март Киев, Украина

Агрессия России на оккупированных украинских территориях делает невозможным дальнейшее сотрудничество двух стран в сфере туризма

Соответствующее решение было принято во время заседания правительства Украины в среду, 31 марта.



Кабмин поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке уведомить правительство Российской Федерации о прекращении действия соглашения от 1999 года.



В пояснительной записке к проекту отмечается, что действие соглашения о сотрудничестве в области туризма прекращается, поскольку, "в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, фактическое сотрудничество в указанной области со страной-агрессором прекращено, а перспективы налаживания такого сотрудничества в дальнейшем отсутствуют".



Соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма было подписано 16 июля 1999 года в Киеве.



В документе говорится, что соответствующее постановление Кабмина станет завершающим этапом выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для прекращения действия соглашения.