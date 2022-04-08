Украина рассчитывает на продолжение поддержки со стороны США

Между Украиной и США существует стратегическое партнерство, мы рассчитываем на продолжение поддержки суверенитета и территориальной целостности со стороны Америки.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква.
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины убежден, что США и другие страны - члены НАТО будут раскрывать перед Украиной механизм программы партнерства с расширенными возможностями.
Игорь Жовква также отметил, что в вопросе борьбы с коррупцией видение Президента Украины Владимира Зеленского и потенциального будущего президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена полностью совпадают. Глава Украинского государства конкретными действиями доказывает свою настроенность на борьбу с коррупцией. Например, в прошлом году завершилось создание антикоррупционной системы Украины: состоялся полноценный запуск работы Высшего антикоррупционного суда. Также Президент четко выступил в защиту антикоррупционной инфраструктуры НАПК после попытки Конституционного Суда Украины нивелировать его функционал.
Кроме того, по его словам, важной частью двусторонних отношений Украины и США является экономическая составляющая. Соответствующие шаги в этой сфере происходили несмотря на избирательный процесс в США. Так, недавно было подписано соглашение с компанией Westinghouse о переходе еще одного реактора украинских АЭС - на этот раз типа ВВЭР-440 - на американское ядерное топливо. Также на прошлой неделе состоялась встреча в формате видеосвязи Президента Украины с президентом компании Microsoft Брэдом Смитом.
В то же время Игорь Жовква заявил, что наше государство рассчитывает на поддержку американских партнеров для завершения судебной реформы в кратчайшие сроки. Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем заседании обновленной Комиссии по вопросам судебной реформы уже поставил соответствующие задачи.
Заместитель руководителя Офиса Президента также сообщил, что сейчас идет подготовка полноценного визита Владимира Зеленского в США.
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