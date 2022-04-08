Украина рассчитывает на продолжение поддержки со стороны США

16:26 12 ноября Киев, Украина

Между Украиной и США существует стратегическое партнерство , мы рассчитываем на продолжение поддержки суверенитета и территориальной целостности со стороны Америки.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква.

«Сигналы, которые шли от тогда еще кандидата в президенты Джозефа Байдена, и которые продолжают идти сейчас, внушают оптимизм: США готовы и в дальнейшем играть важную роль в обеспечении национальной безопасности Украины, в вопросе завершения агрессии на Донбассе и в вопросах помощи, в том числе финансовой, на развитие системы нашей национальной безопасности », - сказал Игорь Жовква.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины убежден, что США и другие страны - члены НАТО будут раскрывать перед Украиной механизм программы партнерства с расширенными возможностями.

«А мы будем выполнять свое домашнее задание, выполнять критерии, необходимые для членства Украины в НАТО: реформировать нашу систему Вооруженных сил, национальной безопасности. Уверен, что поддержка Соединенных Штатов в этом процессе нам, безусловно, будет предоставлена», - рассказал он.

Игорь Жовква также отметил, что в вопросе борьбы с коррупцией видение Президента Украины Владимира Зеленского и потенциального будущего президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена полностью совпадают. Глава Украинского государства конкретными действиями доказывает свою настроенность на борьбу с коррупцией. Например, в прошлом году завершилось создание антикоррупционной системы Украины: состоялся полноценный запуск работы Высшего антикоррупционного суда. Также Президент четко выступил в защиту антикоррупционной инфраструктуры НАПК после попытки Конституционного Суда Украины нивелировать его функционал.

«Здесь я надеюсь и уверен в том, что будущий президент Соединенных Штатов будет нашим союзником», - отметил Игорь Жовква.

Кроме того, по его словам, важной частью двусторонних отношений Украины и США является экономическая составляющая. Соответствующие шаги в этой сфере происходили несмотря на избирательный процесс в США. Так, недавно было подписано соглашение с компанией Westinghouse о переходе еще одного реактора украинских АЭС - на этот раз типа ВВЭР-440 - на американское ядерное топливо. Также на прошлой неделе состоялась встреча в формате видеосвязи Президента Украины с президентом компании Microsoft Брэдом Смитом.

«Очень многие американские компании могут быть заинтересованы в украинском рынке. И будут заинтересованы. И мы по этому треку будем двигаться вместе », - отметил заместитель руководителя Офиса Президента Украины.

В то же время Игорь Жовква заявил, что наше государство рассчитывает на поддержку американских партнеров для завершения судебной реформы в кратчайшие сроки. Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем заседании обновленной Комиссии по вопросам судебной реформы уже поставил соответствующие задачи.

«Многие наши зарубежных партнеры, в том числе американские, говорят: события, которые сейчас происходят, в частности из-за Конституционного Суда, и решительный настрой Президента в этой ситуации как раз и позволяет именно в этот период завершить судебную реформу. Буквально от всех партнеров нам приходится это слышать », - рассказал Игорь Жовква.

Заместитель руководителя Офиса Президента также сообщил, что сейчас идет подготовка полноценного визита Владимира Зеленского в США.