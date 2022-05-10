Украина продолжает отправлять свои вертолеты для тушения пожаров Турции

16:16 06 августа Киев, Украина

О том, что Украина направила в помощь турецким спасателям пять своих вертолетов, оснащенных приборами ночного видения, стало известно со слов президента Турции Реджепа Эрдогана.

Об этом пишет Anadolu.



Других подробностей он не привел. Украинская сторона также не сообщала об отправке вертолетов в Турцию, а только о двух пожарных самолетах.



Эрдоган также сообщил, что из 208 пожаров локализованы 196 очагов возгорания. Тушение продолжается в пяти провинциях - Анталья, Стамбул, Испарта, Айдын и Денизли.



Также президент Турции заявил о планах озеленения регионов, пострадавших от пожаров.



В свою очередь, министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил о взятии под контроль самого крупного пожара близ города Манавгат в провинции Анталья, который начался девять дней назад.



"Пожары в Манавгате и регионе Гюндогмуш взяты под контроль. Продолжаются работы по тушению огня", - цитирует министра телеканал NTV.