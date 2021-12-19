Украина предлагает начать "гуманитарное разминирование" на Донбассе

07:20 18 Март Киев, Украина

С очередной мирной инициативой выступила Украина во время совещания Трехсторонней контактной группы по Донбассу (ТКГ). По предложению замглавы делегации, вице-премьер-министра Алексея Резникова, украинская сторона предложила к Пасхе (2 мая) провести "гуманитарное разминирование" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Речь идет о разминировании участков, на которых находятся кладбища, объекты инфраструктуры (водо-, газо- и электроснабжение и прочее) и на которых системно проводятся регламентные и другие виды работ.

Кроме того, украинская сторона предложила разблокировать работу КПВВ "Счастье" и "Золотое".

"Ждем соответствующих решений российской делегации", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее на Донбассе резко выросло число обстрелов. Враг применил запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм рядом с населенными пунктами Красногоровка, Пески, Новозвановка, Золотое-4 и Опытное.

Также сообщалось, что на Донбассе сепаратисты минируют дороги. ОБСЕ выявила 33 мины, установленные неподалеку от Ясного, и 17 мин, установленных поперек дороги возле Саханки.