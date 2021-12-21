Украина получила первую партию вакцины Pfizer от COVAX

Сегодня, 16 апреля, в рамках международной инициативы COVAX, в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech.
В аэропорту Киев приземлился самолет со 117 тысяч доз вакцины.
В аэропорту Киев приземлился самолет со 117 тысяч доз вакцины.
В рамках механизма COVAX до конца мая Украина должна получить еще около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca.
Всего бесплатных вакцин COVAX Украина должна получить 8 млн доз. Кроме того, власти обещают еще 10 млн доз вакцин Pfizer в течение года.
Всего бесплатных вакцин COVAX Украина должна получить 8 млн доз. Кроме того, власти обещают еще 10 млн доз вакцин Pfizer в течение года.
Согласно плану вакцинации населения от коронавирусной болезни, первая партия вакцины Pfizer-BioNTech в количестве 117 тыс. доз предусмотрена для прививки пожилых людей, находящихся в интернатах, а также работников ГСЧС и ГПСУ.
Также он сообщил, что уже завтра, 17 апреля, 29,5 тысячи доз вакцины Pfizer направят в областные центры.
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