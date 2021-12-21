Украина получила первую партию вакцины Pfizer от COVAX

11:24 16 Апрель Киев, Украина





В аэропорту Киев приземлился самолет со 117 тысяч доз вакцины. Сегодня, 16 апреля, в рамках международной инициативы COVAX , в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech.В аэропорту Киев приземлился самолет со 117 тысяч доз вакцины.

В рамках механизма COVAX до конца мая Украина должна получить еще около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca.



Всего бесплатных вакцин COVAX Украина должна получить 8 млн доз. Кроме того, власти обещают еще 10 млн доз вакцин Pfizer в течение года.

Согласно плану вакцинации населения от коронавирусной болезни, первая партия вакцины Pfizer-BioNTech в количестве 117 тыс. доз предусмотрена для прививки пожилых людей, находящихся в интернатах, а также работников ГСЧС и ГПСУ.

"117 тысяч доз не будут сразу использованы для первой прививки. Будут использованы 50% для первой прививки. После этого через 25 дней будет повторное проведение прививки и получение полного комплекса вакцины", – рассказал Ляшко и заверил, что первые уколы вакциной Pfizer будут в домах престарелых.

Также он сообщил, что уже завтра, 17 апреля, 29,5 тысячи доз вакцины Pfizer направят в областные центры.