Украина получила от Дании 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca

11:27 04 августа Киев, Украина

В рамках помощи от правительства Дании, в Украину прибыли 509 400 доз вакцины AstraZeneca , которые пойдут на прививки тех, кто должен получить вторую дозу этой вакциной.

Об этом сообщает в Фейсбуке Министерство здравоохранения Украины.

"Эта поставка является прямой помощью Украине от правительства Дании, которое планирует передать разным странам 3 млн доз вакцин против COVID-19 до конца 2021 года", - говорится в сообщении.

Вакцину с этой поставки будут использовать для вакцинации тех, кто должен получить вторую дозу AstraZeneca, остальные распределят между пунктами прививок.

Транспортировку вакцины из Датского института сыворотки в Киев обеспечил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).



В министерстве напомнили, что вакцины от COVID-19 Украина получает тремя путями: через прямые закупки у компаний-производителей за счет государственного бюджета, через глобальную инициативу по равномерному распределению вакцин COVAX и в качестве гуманитарной помощи.



По состоянию на 4 августа Украина уже получила 11,9 млн доз различных вакцин.