Украина получила от Дании 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca

В рамках помощи от правительства Дании, в Украину прибыли 509 400 доз вакцины AstraZeneca, которые пойдут на прививки тех, кто должен получить вторую дозу этой вакциной.
Об этом сообщает в Фейсбуке Министерство здравоохранения Украины.
Вакцину с этой поставки будут использовать для вакцинации тех, кто должен получить вторую дозу AstraZeneca, остальные распределят между пунктами прививок.
Транспортировку вакцины из Датского института сыворотки в Киев обеспечил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
В министерстве напомнили, что вакцины от COVID-19 Украина получает тремя путями: через прямые закупки у компаний-производителей за счет государственного бюджета, через глобальную инициативу по равномерному распределению вакцин COVAX и в качестве гуманитарной помощи.
По состоянию на 4 августа Украина уже получила 11,9 млн доз различных вакцин.
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