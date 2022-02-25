Украина получила еще одну ноту протеста от российского МИДа

16:13 28 Май Киев, Украина

Очередную дипломатическую ноту МИД России направило в МИД Украины. В этот раз причиной послужили "провокационных акций" у здания посольства РФ в Киеве. Не оставили без внимания эту акцию и в Москве. Российское внешнеполитическое ведомство вызвало к себе поверенного в делах Украины в РФ. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что 26 мая под российским посольством в Киеве прошла акция протеста, участники которой сожгли "картонный Кремль". В Москве заявили, что этот "радикальный националистический перформанс" вызвал блокирование центрального входа в посольство РФ.

"Украинскому дипломату было заявлено, что РФ рассматривает эту "провокацию" как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции. Потребовали от украинской стороны принять, наконец, меры по недопущению в дальнейшем подобных акций и обеспечить условия для нормальной работы российского дипломатического представительства, его безопасности и неприкосновенности", - заявили в МИД РФ.

Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с инцидентом.

К слову, неделей ранее МИД РФ также передавал Украине ноту протеста из-за акции у посольства РФ в Киеве, где активисты протестовали против действий Москвы, которая, по мнению участников акции, поставляет помощь радикалам ХАМАС и сепаратистам на Донбассе.

А месяц назад МИД РФ также направил Украине ноту из-за акции у посольства в Киеве. Тогда Россия обвиняла "украинских экстремистов" в том, что они "устроили у стен посольства России в Киеве очередную русофобскую вылазку".