Украина получает вакцину Pfizer с грубыми нарушениями условий хранения - испорчено более 9000 доз

08:18 15 июля Киев, Украина

При разработке вакцины Comirnaty ее производитель предупреждал о некоторых особенностях ее транспортировки и хранения - это обязательный температурный режим – от минус 60 до минус 80 градусов по Цельсию. При получении последней партии данной вакцины экспертами было зафиксировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах - это 9360 доз.

Об этом сообщил Департамент здравоохранения Харьковской облгосадминистрации в ночь на четверг, 15 июля.



По данным чиновников, 30 июня текущего года ГП Укрмедпостач поставили в КП Харьковский областной аптечный склад 21 тысячу 600 доз вакцины Comirnaty/Pfizer.



При получении вакцин на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (9360 доз).

"1 июля 2021 года были направлены соответствующие письма в ГП Укрмедпостач и в Министерство здравоохранения Украины. Вакцины с выявлением нарушения холодовой цепи транспортировки были перемещены в зону карантина и впоследствии возвращены в ГП Укрмедпостач. Вакцины с зафиксированным нарушением транспортировки не были поставлены на учет в Харьковской области", – говорится в сообщении.

Накануне СМИ сообщили, что регионы Украины получают вакцину Pfizer с грубыми нарушениями условий хранения. Утверждалось, что таким образом было распределено 38 тысяч доз. Также было обнародовано видео, на котором видно, что в Харьков вакцина Pfizer поступила без специального контейнера, без холодовых элементов. Внутренний трекер зарегистрировал плюсовую температуру. При этом производитель настаивает на специальном температурном режиме – от минус 60 до минус 80 градусов по Цельсию.



Напомним, на этой неделе в Украине вакцина Pfizer стала доступна в центрах массовой вакцинации. Ее могут получить все желающие, но приоритетом будут пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями.