Украина погасила $110 млн по долгосрочным еврооблигациям

Как стало известно, Украина произвела выплаты шестого купона по долгосрочным евробондам, срок действия которых ограничен 2032 годом. По данным пресс-службы Министерства финансов, размер погашения составляет $110,625 млн.

Данные еврооблигации на $3 млрд Украина разместила в сентябре 2017 года, в том числе на сумму $1 млрд 681 млн 877,022 тыс. для обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годов.

Новые еврооблигации имеют процентную ставку 7,375% годовых. Их погашение намечено равными частями в размере 25% основной суммы на 25 марта и 25 сентября 2031 года, 25 марта и 25 сентября 2032 года.

Напомним, в августе Минфин провел расчеты по еврооблигациям на 2 млрд долларов, размещенным под 7,253% на 12 лет. Также завершен обмен облигаций 2021-2022 годов.