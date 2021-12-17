Украина подписала контракт с компанией Pfizer на поставку вакцины

20:14 06 Апрель Киев, Украина

Правительство Украины заключило договор с американской фармацевтической компанией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против COVID-19, сообщает сайт президента, 6 апреля.

«Сегодня очень важный день для Украины и для украинцев - мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать, но благодаря беседе с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой - у меня с ним была беседа 8 февраля - он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это», - сказал Зеленский.

Отмечается, что непосредственно переговорным процессом по поставкам препарата в Украину по поручению главы государства занимался руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

«Выражаем благодарность доктору Альберту Бурли и его коллегам за поддержку украинского народа в это трудное время», - сказал руководитель Офиса Президента.

Он добавил, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.

Первые партии вакцины будут поставлены в Украину в ближайшие месяцы, а все 10 млн доз - в течение 2021 года.