Украина подала в базу розыска Интерпола 32 иностранных судна-нарушителя

07:38 22 декабря Киев, Украина

Поскольку Крым остается законной территорией Украины, действующая на материковой части Прокуратура АР Крым и г.Севастополя продолжает борьбу против нарушений закона на вверенной ей территории. Как стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры, было установлено 32 судна, которые нарушили порядок въезда/выезда из аннексированного Россией полуострова и по ходатайствам украинской прокуратуры на них наложены аресты.

"Прокуроры планируют направить в украинское бюро Интерпола запрос для внесения этих судов в базу розыска, а также запросить у иностранных государств международную правовую помощь для осуществления арестов", - говорится в сообщении.

Известно, что Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя и закрыла гавани для международного судоходства с июля 2014 года. "Однако некоторые иностранные суда незаконно заходят в Крым, что квалифицируется как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушающие нормы национального законодательства и влечет за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов", - подчеркивают в прокуратуре.

В то же время, в прокуратуре АРК отметили, что за последние годы количество иностранных судов, заходящих в порта Крыма, сократилось со 162 до 15.

"Нарушают украинское законодательство преимущественно судна под флагом России, реже - Сирии, Египта и Ливана, с которыми у Украины отсутствует международное сотрудничество в этом направлении", - сообщает ведомство.

Напомним, Служба безопасности Украины объявила в международный розыск судей Конституционного Суда России. Они подозреваются в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Ранее также сообщалось, что за полеты в Крым арестованы 65 российских самолетов. При этом было установлено около 40 компаний России, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым с нарушением международных правил полетов и законов Украины.

Добавим также, что Кремль угрожает ответом Украине за арест российских самолетов. Представитель оккупационных властей пригрозил арестовать "многочисленные объекты имущества украинских чиновников и крупного бизнеса", как на самом полуострове, так и в России.