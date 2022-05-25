Украина подала в базу розыска Интерпола 32 иностранных судна-нарушителя

Поскольку Крым остается законной территорией Украины, действующая на материковой части Прокуратура АР Крым и г.Севастополя продолжает борьбу против нарушений закона на вверенной ей территории. Как стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры, было установлено 32 судна, которые нарушили порядок въезда/выезда из аннексированного Россией полуострова и по ходатайствам украинской прокуратуры на них наложены аресты.
В то же время, в прокуратуре АРК отметили, что за последние годы количество иностранных судов, заходящих в порта Крыма, сократилось со 162 до 15.
Напомним, Служба безопасности Украины объявила в международный розыск судей Конституционного Суда России. Они подозреваются в посягательстве на территориальную целостность Украины.
Ранее также сообщалось, что за полеты в Крым арестованы 65 российских самолетов. При этом было установлено около 40 компаний России, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым с нарушением международных правил полетов и законов Украины.
Добавим также, что Кремль угрожает ответом Украине за арест российских самолетов. Представитель оккупационных властей пригрозил арестовать "многочисленные объекты имущества украинских чиновников и крупного бизнеса", как на самом полуострове, так и в России.
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