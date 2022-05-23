Украина планирует производить вакцины и тест-системы для диагностики инфекционных болезней
14:50 18 августа Киев, Украина
Кабмин
выделит 100 миллионов гривен на создание биокластера, специалисты которого будут производить вакцины и тест-системы для диагностики инфекционных болезней.
Премьер-министр Денис Шмыгаль
на заседании правительства в среду, 18 августа, объявил о создании в Украине биокластера "Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий".
"Кластер позволит уменьшить зависимость от импорта, а также объединить в одном месте государственные и частные ресурсы, чтобы максимально реализовать образовательный, научный и технический потенциал, который есть у нас в стране. Конечная цель - это разработка собственных вакцин. К этому должны начать производить тест-системы и вакцины с открытой технологией производства", - говорится в сообщении.
Бюджет проекта на этот год - 100 миллионов гривен.
Также Кабмин решил выделить 300 миллионов на центры неонатального скрининга для диагностики редких болезней у новорожденных.
"Мы говорим о более чем 20 различных орфанных заболеваний, которые смогут быть диагностированы в сверхсовременных медицинских центрах. В этом году на этот проект будет выделено 300 млн грн", - сообщил премьер.
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