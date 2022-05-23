Украина планирует производить вакцины и тест-системы для диагностики инфекционных болезней

14:50 18 августа Киев, Украина

Кабмин выделит 100 миллионов гривен на создание биокластера, специалисты которого будут производить вакцины и тест-системы для диагностики инфекционных болезней.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 18 августа, объявил о создании в Украине биокластера "Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий".

"Кластер позволит уменьшить зависимость от импорта, а также объединить в одном месте государственные и частные ресурсы, чтобы максимально реализовать образовательный, научный и технический потенциал, который есть у нас в стране. Конечная цель - это разработка собственных вакцин. К этому должны начать производить тест-системы и вакцины с открытой технологией производства", - говорится в сообщении.

Бюджет проекта на этот год - 100 миллионов гривен.

Также Кабмин решил выделить 300 миллионов на центры неонатального скрининга для диагностики редких болезней у новорожденных.