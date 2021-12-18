Украина планирует привлечь к переговорам по Донбассу США и Британию

Призывавший Запад изменить отношение к минским договоренностям вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников заявил, что наша страна заинтересована во включении в минский и нормандский форматы переговоров по урегулированию на Донбассе США и Великобритании.
Об этом он сказал он в эфире одного из телеканалов.
Резников добавил, что на этот счет «ведутся сигналы, консультации».
Согласно сообщениям СМИ, в феврале в ходе встречи с делегацией конгресса США во главе с сенатором Джеймсом Инхофом на полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в более активном привлечении США к процессу урегулирования конфликта в Донбассе.
Резников также заявил, что минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе должны быть выполнены, но их необходимо модернизировать.
Напомним! Резников рассказал о настоящих раскладах на переговорах: по его мнению, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак не может принимать многие решения в переговорах по Донбассу самостоятельно, они находятся в полномочии исключительно Владимира Путина.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии