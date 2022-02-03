Украина перешла в "желтую" карантинную зону

На 13 мая в Украине нет ни одной области в "красной", либо"оранжевой" карантинной зоне.
Об этом сообщает Минздрав Украины.
Николаевская и Черкасская область с сегодняшнего дня переведены в "желтую" зону карантина. Коэффициент выявления случаев инфицирования в этих регионах пришел в норму.
Таким образом, теперь все регионы Украины находятся в "желтой" зоне карантина.
В то же время, по проценту от эпидемического порога Киев, Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская область, соответствуют "зеленой" зоне.
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