Украина ответила на обвинение Пескова о повторении Сребреницы на Донбассе

Нагнетание ложных обвинений в адрес ВСУ на Донбассе – один из методов информационной войны Кремля. От «распятых мальчиков» Московские рупоры перешли к угрозе повторения трагедии в Сребренице.
Ситуация, подобная резне в Сребренице, на которую намекали в Кремле, невозможна в Украине, заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
При этом он назвал заявления Москвы элементом информационной войны.
Напомним, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возобновление полномасштабных боевых действий на Донбассе грозит повторением трагедии в Сребренице.
Ранее с аналогичным заявлением выступил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. По его словам, "если на Донбассе будет Сребреница, РФ будет вынуждена встать на защиту".
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