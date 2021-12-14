Украина ответила на обвинение Пескова о повторении Сребреницы на Донбассе

09:00 11 Апрель Киев, Украина

Нагнетание ложных обвинений в адрес ВСУ на Донбассе – один из методов информационной войны Кремля. От «распятых мальчиков» Московские рупоры перешли к угрозе повторения трагедии в Сребренице.

Ситуация, подобная резне в Сребренице, на которую намекали в Кремле, невозможна в Украине, заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"У Украины нет в планах насильственного освобождения тех территорий (Донбасса - ред.). Мы везде заявляем про политико-дипломатический путь. Для этого существуют нормандский формат и консультативная площадка в Минске", - отметил министр.

При этом он назвал заявления Москвы элементом информационной войны.

"То, что происходит, мы воспринимаем как элемент информационной войны, которая является составной гибридной войны. <...> Не будет войны. Украина не планирует делать никаких ответов на провокации... Мы не планируем делать ничего такого, чтобы дать повод или шанс, чтобы получить наступление", - подчеркнул Резников.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возобновление полномасштабных боевых действий на Донбассе грозит повторением трагедии в Сребренице.

Ранее с аналогичным заявлением выступил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. По его словам, "если на Донбассе будет Сребреница, РФ будет вынуждена встать на защиту".