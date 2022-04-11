Украина открыта для всех своих граждан - Зеленский

«Я считаю, что такие центры и такой подход должны максимально внедряться. Можно сказать так: на всей территории Донецкой и Луганской областей должен быть такой кусочек Счастья», – добавил Владимир Зеленский.

Отдельно Президент обратился на русском языке к гражданам, которые проживают на временно оккупированных территориях: «Вы видите все сами – Украина для вас открыта. Во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с другой стороны. Кто разделяет нас. Во всех смыслах этого слова. Уверен, вы не только это видите и знаете, но и сделаете, самое главное, свои выводы. Во всех смыслах этого слова».