Украина открыта для всех своих граждан - Зеленский

Украина на пути к миру, построены новые контрольные пункты въезда-выезда, восстанавливаются дороги и инфраструктура на Донбассе, это безоговорочное свидетельство того, что Украина всегда открыта для всех своих граждан, без исключения.
Владимир Зеленский напомнил, что Украина на контролируемой территории открыла все КПВВ в Донецкой и Луганской областях. При этом несколько дней назад на Луганщине появилось два новых контрольных пункта въезда/выезда в Счастье и Золотом.
Владимир Зеленский отметил: Украина со своей стороны делает все, чтобы война наконец-то закончилась.
Также в текущем году модернизируют КПВВ на Чонгаре, а в следующем году на всех КПВВ будут оборудованы сервисные центры.
Глава государства выразил убеждение, что именно с такими словами, как «удобство», «комфорт» и «безопасность», у граждан, особенно у тех, кто проживает на оккупированных территориях, должна ассоциироваться Украина.
Отдельно Президент обратился на русском языке к гражданам, которые проживают на временно оккупированных территориях: «Вы видите все сами – Украина для вас открыта. Во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с другой стороны. Кто разделяет нас. Во всех смыслах этого слова. Уверен, вы не только это видите и знаете, но и сделаете, самое главное, свои выводы. Во всех смыслах этого слова».
Владимир Зеленский отметил: Украина со своей стороны делает все, чтобы война наконец-то закончилась.
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, который присоединился к блогу, подчеркнул: сейчас делается все, чтобы помочь украинским гражданам, пребывающим на временно оккупированных территориях, и сохранять с ними связь. Именно поэтому 10 ноября с украинской стороны было открыто четыре КПВВ в Донецкой области и три – в Луганской, констатировал он. Алексей Резников анонсировал открытие через месяц сервисного центра в Новотроицком.
Также в текущем году модернизируют КПВВ на Чонгаре, а в следующем году на всех КПВВ будут оборудованы сервисные центры.
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