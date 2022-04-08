Украина нуждается в современных мусороперерабатывающих заводах

12:32 11 ноября Киев, Украина

Решить проблему массовых свалок возможно. В первую очередь местные органы управления должны проводить более масштабную разъяснительную работу. Первое, что нужно пропагандировать - это безопасность современных технологий переработки отходов, уверен министр экологии Роман Абрамовский

Роман Абрамовский отреагировал на недавние обвинения по поводу летнего международного скандала между Украиной и Венгрией, когда мусор с Закарпатья водами реки Тиса смыло на территорию соседней страны:

"Эта ситуация повторяется из года в год. Мы мгновенно отреагировали: выехали в район паводков, организовали МВД и Экологическую инспекцию, которые провели аудит территорий в пойме рек. Они нашли огромное количество стихийных свалок, а это зона ответственности местного самоуправления. Знаете, в горных районах люди думают, что вода поднимется и все вынесет, поэтому свалки устраивают на берегах рек, у самой воды. Весной реки разливаются и уносят мусор. Но украинские реки не мусоропроводы. Необходимо повышать сознательность людей. По сути, венгры выловили наш мусор, утилизировали его", - объяснил Абрамовский.



Он отметил: высшая государственная власть быстро отреагировала на скандальную ситуацию, а вот на местах особых изменений не произошло.



"Президент поставил задачу срочно решить этот вопрос — закрыть



Он заявил, что ситуацию могло бы изменить строительство современных мусороперерабатывающих заводов во всех регионах Украины. Но этот процесс тормозят протесты местных жителей, которым никто не объяснил, что новые объекты не принесут им никакого вреда. Он отметил: высшая государственная власть быстро отреагировала на скандальную ситуацию, а вот на местах особых изменений не произошло."Президент поставил задачу срочно решить этот вопрос — закрыть стихийные свалки , провести разъяснительную работу среди населения. Но вы же понимаете, что люди это делали на протяжении 200–300 лет, за год очень тяжело изменить их традиции", - подчеркнул министр.Он заявил, что ситуацию могло бы изменить строительство современных мусороперерабатывающих заводов во всех регионах Украины. Но этот процесс тормозят протесты местных жителей, которым никто не объяснил, что новые объекты не принесут им никакого вреда.



"В том же Закарпатье глава областной администрации Алексей Петров пытался выделить земельный участок, чтобы создать на нем безопасный полигон и построить завод по механико-биологической обработке мусора. В результате люди запротестовали, перекрыли трассу из Мукачева на Ужгород. Здесь есть вина и обладминистрации, которая должна проводить более масштабную разъяснительную работу. Первое, что нужно пропагандировать: современные технологии переработки отходов экологически безопасны, это касается и выбросов в атмосферу, и ароматики", - подчеркнул Абрамовский.



Экология в Украине превратилась в орудие политического рейдерства: такое мнение высказывают профессиональные экологи. Эксперты отмечают, что многочисленные украинские эко-активисты активно митингуют под стенами отдельных производств и используют тему окружающей среды для политической борьбы - но никак не реагируют на такие болезненные для Украины темы, как наводнения на Закарпатье, неконтролируемые стихийные свалки или пожары в Чернобыльской зоне.