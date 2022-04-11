Украина нуждается в гарантиях безопасности из-за СП-2 — Зеленский

Объема газа, который добывается в Украине недостаточно, поэтому мы должны получить 10-15 лет гарантий обеспеченности стабильным газоснабжением.

"Для нас это не просто слова - энергетическая безопасность. Мы получаем за транзит 2 млрд долларов ежегодно. Если мы говорим про "зеленый курс" Украины, куда мы идем – это об уменьшении добычи и пользования газом, уменьшение тепловой генерации. Где мы берем на все это деньги? Два миллиарда – а часть этих денег мы тратим и на инфраструктуру, и на нашу армию, и на изменение энергетической инфраструктуры Украины. Откуда брать эти деньги?", - сказал он.