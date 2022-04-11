Украина нуждается в гарантиях безопасности из-за СП-2 — Зеленский
16:15 13 июля Киев, Украина
Объема газа, который добывается в Украине недостаточно, поэтому мы должны получить 10-15 лет гарантий обеспеченности стабильным газоснабжением.
Об этом он сказал в ходе форума Украина
30 во вторник, 13 июля.
"Для нас это не просто слова - энергетическая безопасность. Мы получаем за транзит 2 млрд долларов ежегодно. Если мы говорим про "зеленый курс" Украины, куда мы идем – это об уменьшении добычи и пользования газом, уменьшение тепловой генерации. Где мы берем на все это деньги? Два миллиарда – а часть этих денег мы тратим и на инфраструктуру, и на нашу армию, и на изменение энергетической инфраструктуры Украины. Откуда брать эти деньги?", - сказал он.
Президент уточнил, что Украине нужно "ориентировочно 10-15 лет гарантий обеспеченности стабильным газоснабжением для населения, поскольку объемов добычи украинского газа недостаточно".
Также он отметил важность цены на газ.
"У нас есть годовой пакет, он меньше 8 грн для людей. А что будет, если не будет транзита газа или будет возможность получать газ из Европы – то по какой цене? Кто будет компенсировать это?" -
сказал Зеленский
.
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