Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси

"Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" Александра Лукашенко не означает его признания легитимным главой белорусского государства", - сообщил министр.