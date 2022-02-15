Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси

17:27 24 Сентябрь Киев, Украина

После проведения дополнительного совещания, правительство определилось с позицией Украины в отношении инаугурации и политического статуса Александра Лукашенко.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси несмотря на проведение 23 сентября в Минске так называемой инаугурации. Такое решение принято из-за нарушений во время избирательной кампании и дальнейших событий в Беларуси.
"Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" Александра Лукашенко не означает его признания легитимным главой белорусского государства", - сообщил министр.
 