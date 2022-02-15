Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси

После проведения дополнительного совещания, правительство определилось с позицией Украины в отношении инаугурации и политического статуса Александра Лукашенко.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, Украина не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси несмотря на проведение 23 сентября в Минске так называемой инаугурации. Такое решение принято из-за нарушений во время избирательной кампании и дальнейших событий в Беларуси.
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