Украина наращивает систему охраны границы с Беларусью

18:28 03 Июнь Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 3 июня. Глава Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Сергей Дейнеко посетил границу с Беларусью , где проверил какие меры усиления охраны границы уже внедрены и определил дальнейшие задачи.Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 3 июня.

С борта патрульного вертолета Н125 Сергей Дейнеко совершил воздушный мониторинг границы по участку Житомирского пограничного отряда. Кроме этого, он проверил как осуществляется охрана «зеленой» участка госграницы и ведутся работы по обозначению границы на местности.

"Нам необходимо продолжать наращивать систему охраны государственной границы с Беларусью. Это касается всего участка, в том числе и границ зоны отчуждения. И хотя по состоянию на сегодня обстановка на границе с Республикой Беларусь стабильна, а охрана границы осуществляется усиленно, мы и дальше усиливаем наши технические и инженерные возможности. Мы должны обеспечить национальную безопасность Украины от всех возможных угроз", - сказал он.

В ходе поездки Дейнеко также проверил использование пограничниками в охране границы беспилотных авиационных комплексов и патрульных катеров на речном участке. Также он проинспектировал состояние охраны границы в пределах зоны отчуждения на участке отдела Иванков.



Отмечается, что особое внимание пограничники уделили усилению участков границы с Беларусью подразделениями быстрого реагирования, в том числе 10-го Отдельного отряда оперативного реагирования Дозор.