Украина наращивает систему охраны границы с Беларусью

Глава Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Сергей Дейнеко посетил границу с Беларусью, где проверил какие меры усиления охраны границы уже внедрены и определил дальнейшие задачи.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 3 июня.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 3 июня.
С борта патрульного вертолета Н125 Сергей Дейнеко совершил воздушный мониторинг границы по участку Житомирского пограничного отряда. Кроме этого, он проверил как осуществляется охрана «зеленой» участка госграницы и ведутся работы по обозначению границы на местности.
В ходе поездки Дейнеко также проверил использование пограничниками в охране границы беспилотных авиационных комплексов и патрульных катеров на речном участке. Также он проинспектировал состояние охраны границы в пределах зоны отчуждения на участке отдела Иванков.
Отмечается, что особое внимание пограничники уделили усилению участков границы с Беларусью подразделениями быстрого реагирования, в том числе 10-го Отдельного отряда оперативного реагирования Дозор.
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