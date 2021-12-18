Украина на пути к трансплантационной независимости

13:59 07 Август Киев, Украина





Об этом cообщил министр здравоохранения Максим Впервые за всю историю Украины, во львовской больнице скорой помощи провели сложную операцию по трансплантации поджелудочной железы. В планах Минздрава в течение 2,5-3 лет перейти на трансплантационную независимость.Об этом cообщил министр здравоохранения Максим Степанов в четверг, 7 августа.



В Украине уже провели три операции по трансплантации - сердца, почки и поджелудочной железы.

"Мы хотим за 2,5-3 года получить трансплантационную независимость. Чтобы мы наших граждан не отправляли за границу", - сообщил Степанов.

В этом году, отметил Степанов, в госбюджете заложен миллиард гривен на лечение людей за рубежом. В случае проведения операций в Украине удастся спасти большее количество людей.

"Если мы будем говорить о сумме средств, которые мы тратим на лечение за рубежом, и разовьем трансплантации в нашей стране, то количество людей, которым мы спасем жизни, увеличится в разы. Потому что у нас трансплантации стоят дешевле - иногда в 4-5 раз", - отметил министр.

Ежегодно в трансплантации нуждаются около 5 тысяч украинцев.

Донором поджелудочной железы и еще нескольких органов стал 38-летний житель Львовской области. Его состояние было несовместимо с жизнью и родственники подписали разрешение на донорство, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Мужчина попал в больницу с разрывом аневризмы сосудов головного мозга, состояние было несовместимым с жизнью. Родные подписали разрешение на донорство. Выражаем соболезнования семье, которая потеряла сегодня близкого человека. Но благодаря вашему решению сразу три человека получили второй шанс", – заявил он.

По словам Садового, три человека за прошедшую ночь получили новые органы – сердце, две почки и поджелудочную железу.

"Почку и поджелудочную получил 45-летний львовянин, который с детства болел сахарным диабетом, а последние несколько лет еще и почечной недостаточностью. Операция подарила ему шанс вылечиться от обеих болезней!" – написал мэр.





