Украина на пути к трансплантационной независимости

Впервые за всю историю Украины, во львовской больнице скорой помощи провели сложную операцию по трансплантации поджелудочной железы. В планах Минздрава в течение 2,5-3 лет перейти на трансплантационную независимость.
Об этом cообщил министр здравоохранения Максим Степанов в четверг, 7 августа.
Об этом cообщил министр здравоохранения Максим Степанов в четверг, 7 августа.
В Украине уже провели три операции по трансплантации - сердца, почки и поджелудочной железы.
В этом году, отметил Степанов, в госбюджете заложен миллиард гривен на лечение людей за рубежом. В случае проведения операций в Украине удастся спасти большее количество людей.
Ежегодно в трансплантации нуждаются около 5 тысяч украинцев.
Донором поджелудочной железы и еще нескольких органов стал 38-летний житель Львовской области. Его состояние было несовместимо с жизнью и родственники подписали разрешение на донорство, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
По словам Садового, три человека за прошедшую ночь получили новые органы – сердце, две почки и поджелудочную железу.
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