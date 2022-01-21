Украина может запустить "ковидный сертификат" до 1 июля

Украина технически готова ввести паспорта вакцинации, которые Европа внедряет для путешествий. Украинский документ о вакцинации от COVID-19 может быть запущен уже до 1 июля.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что документ планируют разработать в кратчайшие сроки.
По его словам, в украинский сертификат будут внесены все необходимые данные, он будет интегрирован с сертификатами ЕС. По убеждению министра, запуск внутреннего «ковидного сертификата» будет сопровождаться определенными преимуществами для его владельцев. Таким образом украинцы будут заинтересованы в том, чтобы проверяться на коронавирус при первых же симптомах и не заниматься самолечением, считает министр.
Как проинформировали в Минздраве, введение документа о вакцинации разрабатывается совместно с Минцифры. Рабочее название документа - «ковидний сертификат», он будет содержать данные о вакцинации, о сделанных отрицательных ПЦР-тестах или выздоровлении от COVID-19.
Документ разрабатывают с учетом требований Digital Green Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ. Его цель - свободное и безопасное передвижение граждан во время пандемии коронавируса. Данные будут вносить через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении либо на портале «Дія».
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