Украина может запустить "ковидный сертификат" до 1 июля

15:43 06 Май Киев, Украина

Украина технически готова ввести паспорта вакцинации, которые Европа внедряет для путешествий. Украинский документ о вакцинации от COVID-19 может быть запущен уже до 1 июля.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что документ планируют разработать в кратчайшие сроки.

«Считаю, что нам это надо запускать внутри страны в максимально сжатые сроки, если не в июне, то чтобы с 1 июля он у нас на полную заработал», - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в украинский сертификат будут внесены все необходимые данные, он будет интегрирован с сертификатами ЕС. По убеждению министра, запуск внутреннего «ковидного сертификата» будет сопровождаться определенными преимуществами для его владельцев. Таким образом украинцы будут заинтересованы в том, чтобы проверяться на коронавирус при первых же симптомах и не заниматься самолечением, считает министр.

«Как вы знаете, у нас есть проблема самолечения. Есть большое количество людей, о которых мы не знаем - болели они COVID-19 или нет. Если у них была легкая форма болезни, они сидели дома, не ходили к врачу и не делали тесты. Если будет внутренний сертификат, который будет давать соответствующие преимущества при наличии сделанных тестов - это будет как дополнительный стимул не заниматься самолечением», - сказал Степанов.

Как проинформировали в Минздраве, введение документа о вакцинации разрабатывается совместно с Минцифры. Рабочее название документа - «ковидний сертификат», он будет содержать данные о вакцинации, о сделанных отрицательных ПЦР-тестах или выздоровлении от COVID-19.

Документ разрабатывают с учетом требований Digital Green Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ. Его цель - свободное и безопасное передвижение граждан во время пандемии коронавируса. Данные будут вносить через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении либо на портале «Дія».