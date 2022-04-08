Украина может ввести санкции против сына и ближайшего окружения Лукашенко

09:48 09 июля Киев, Украина

Кабмин предлагает СНБО внести 52-х должностных лиц Беларуси, в частности, сына самопровозглашенного президента Беларуси, в санкционный список.

Применение новых персональных ограничительных мер к белорусам сроком на три года должен утвердить Совет нацбезопасности. В случае утверждения подсанкционным лицам будет запрещен въезд и транзит через территорию Украины, а их активы заблокируются.





Кабмин объяснил, что такое предложение связано с решениями Совета ЕС от 2 октября 2020 года и от 6 ноября 2020 года о введении санкций к физическим лицам, которые причастны к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси, а также к лицам, которые причастны к нарушению декларации о правах человека, запугиванию, репрессиям, насильственному подавлению мирных протестов, применению пыток, задержанию, в том числе граждан Украины.

Так, в предложенный правительством перечень вошли: