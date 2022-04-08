Украина может ввести санкции против сына и ближайшего окружения Лукашенко

Кабмин предлагает СНБО внести 52-х должностных лиц Беларуси, в частности, сына самопровозглашенного президента Беларуси, в санкционный список.
Применение новых персональных ограничительных мер к белорусам сроком на три года должен утвердить Совет нацбезопасности. В случае утверждения подсанкционным лицам будет запрещен въезд и транзит через территорию Украины, а их активы заблокируются.
Кабмин объяснил, что такое предложение связано с решениями Совета ЕС от 2 октября 2020 года и от 6 ноября 2020 года о введении санкций к физическим лицам, которые причастны к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси, а также к лицам, которые причастны к нарушению декларации о правах человека, запугиванию, репрессиям, насильственному подавлению мирных протестов, применению пыток, задержанию, в том числе граждан Украины.
Так, в предложенный правительством перечень вошли:
- Юрий Караев - помощник президента Республики Беларусь - инспектор по Гродненской области с 29 октября 2020 года, бывший министр внутренних дел, генерал-майор милиции;
- Геннадий Казакевич - первый заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Республики Беларусь, полковник милиции;
- Александр Барсуков - помощник президента Республики Беларусь по Минску с 29 октября 2020 года, бывший заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь, генерал-лейтенант милиции;
- Сергей Хоменко - заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь, генерал-майор милиции;
- Юрий Назаренко - первый заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь, генерал-майор милиции, бывший заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь, командующий внутренних войск;
- Хазалбек Атабеков - заместитель командующего внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь;
- Александр Шепелев - директор департамента по вопросам безопасности и охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь;
- Дмитрий Балаба - руководитель отряда милиции специального назначения при Минском горисполкоме Республики Беларусь;
- Иван Кубраков - министр внутренних дел Республики Беларусь с 29 октября 2020 года, бывший начальник Главного управления внутренних дел Минского горисполкома Республики Беларусь;
- Максим Гамола - бывший начальник департамента милиции Московского района Минска Республики Беларусь;
- Александр Алешкевич - первый заместитель начальника районного отдела внутренних дел в Московском районе Минска Республики Беларусь, начальник криминальной милиции;
- Андрей Галенко - заместитель начальника районного отдела внутренних дел Московского района Минска Республики Беларусь, начальник милиции общественной безопасности;
- Александр Васильев - начальник управления внутренних дел Гомельского облисполкома Республики Беларусь;
- Олег Шуляковський - первый заместитель начальника управления внутренних дел Гомельского облисполкома Республики Беларусь, начальник криминальной милиции;
- Анатолий Васильев - заместитель начальника управления внутренних дел Гомельского облисполкома Республики Беларусь, начальник милиции общественной безопасности;
- Александр Астрейко - начальник управления внутренних дел Брестского облисполкома Республики Беларусь, генерал-майор милиции;
- Леонид Журавский - руководитель отряда милиции специального назначения в г. Витебске Республики Беларусь;
- Михаил Домарницкий - руководитель отряда милиции специального назначения в г. Гомеле Республики Беларусь;
- Максим Михович - руководитель отряда милиции специального назначения в г. Бресте Республики Беларусь, подполковник милиции;
- Иван Соколовский - начальник Минского следственного изолятора Окрестина Республики Беларусь;
- Валерий Вакульчик - помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Брестской области с 29 октября 2020 года, бывший председатель Комитета госбезопасности (КГБ) Республики Беларусь;
- Сергей Теребов - первый заместитель председателя КГБ Республики Беларусь;
- Дмитрий Реуцкий - заместитель председателя КГБ Республики Беларусь;
- Владимир Калач - заместитель председателя КГБ Республики Беларусь;
- Олег Чернышев - заместитель председателя КГБ Республики Беларусь;
- Александр Конюк - посол Республики Беларусь в Армении с 19 ноября 2020 года, бывший Генеральный прокурор Республики Беларусь;
- Лидия Ермошина - председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Республики Беларусь;
- Вадим Ипатов - заместитель председателя ЦИК Республики Беларусь;
- Елена Дмухайло - секретарь ЦИК Республики Беларусь;
- Андрей Гуржий - член ЦИК Республики Беларусь;
- Ольга Дорошенко - член ЦИК Республики Беларусь;
- Сергей Калиновский - член ЦИК Республики Беларусь;
- Светлана Кацуба - член ЦИК Республики Беларусь;
- Александр Лосякин - член ЦИК Республики Беларусь;
- Игорь Плишевский - член ЦИК Республики Беларусь;
- Марина Рахманова - член ЦИК Республики Беларусь;
- Олег Слижевский - член ЦИК Республики Беларусь;
- Ирина Целиковец - член ЦИК Республики Беларусь;
- Виктор Лукашенко - советник Президента Республики Беларусь по вопросам национальной безопасности, член Совета безопасности Республики Беларусь;
- Игорь Сергеенко - глава Администрации Президента Республики Беларусь;
- Иван Тертель - председатель КГБ, бывший председатель Государственного комитета по контролю Республики Беларусь;
- Роман Мельник - начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики Министерства внутренних дел Республики Беларусь;
- Иван Носкевич - председатель Следственного комитета Республики Беларусь;
- Алексей Волков - председатель Государственного комитета судебных экспертиз, бывший первый заместитель председателя Следственного комитета Республики Беларусь;
- Сергей Аземша - заместитель председателя Следственного комитета Республики Беларусь;
- Андрей Смаль - заместитель председателя Следственного комитета Республики Беларусь;
- Андрей Павлюченко - руководитель оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь;
- Игорь Зубовский - заместитель министра информации Республики Беларусь;
- Наталья Эйсмонт - пресс-секретарь Президента Республики Беларусь;
- Сергей Зубков - командир подразделения Альфа (спецназ Республики Беларусь);
- Андрей Равков - бывший Государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь;
- Петр Миклашевич - председатель Конституционного суда Республики Беларусь.
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