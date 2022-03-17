Украина может стать пустыней - Минэкологии

Министерство экологии Украины прогнозирует Украине превращение в пустыню. По данным экспертов это может случиться уже через 40 лет. Основной причиной такого катаклизма называют необратимые климатические изменения, которые повысят уровень засухи в стране. Также аналитики называют среди причин нехватку воды, отсутствие биоразнообразия и массовую миграцию населения.

Отметим, сейчас Украина занимает 9 место в мире по площади пахотных земель, — их объем — 33 миллиона гектаров. Однако это оптимизма не добавляет: ведь распахивание земель является одним из самых высоких в мире и охватывает больше половины территории. Из-за этого угодья часто подвергаются губительному воздействию водной и ветровой эрозии, или пылевых бурь.

Поэтому сейчас, говорят в профильном министерстве, приоритетным направлением госполитики является борьба с опустыниванием и деградацией земель.

Напомним, что в Министерстве охраны окружающей среды задумались об обновлении стандартов. Все дело в том, что система, которая действует в этой сфере сегодня, осталась Украине в наследство от СССР. Она устарела, поэтому и не работает.