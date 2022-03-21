Украина и Великобритания подписали меморандум о развитии флота

18:21 22 июня Киев, Украина

21 июня в Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS DEFENDER Украина и Великобритания подписали меморандум о развитии украинского флота, который, в частности, предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей и баз ВМС



Документ подписали Министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк, сообщает пресс-служба Минобороны, 21 июня.

«Меморандум предусматривает реконструкцию украинских судостроительных предприятий, строительство двух баз ВМС Украины и совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании», — говорится в сообщении.

На мероприятии присутствовали секретарь СНБО Алексей Данилов, первый морской лорд Великобритании и глава британского флота Тони Радакин и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

«Это еще один шаг в развитии двустороннего сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством для укрепления украинского флота, который сталкивается с постоянной опасностью в Черном и Азовском морях», — отметили в Минобороны.

Важным является тот факт, что подписание данного меморандума происходит на фоне учений НАТО в черноморском регионе, в которых активное участие принимает и Украина.

Такие совместные учения – это еще один важный шаг и главное мероприятие, направленное на обретение возможности ВМС ВС Украины работать полностью по стандартам НАТО.

Более подробно об учениях и болезненной реакции Кремля читайте: https://myc.news/kolonka_redaktora/iznanka_rossijskoj_armii



Также заместитель министра заявил, что британцы могут помочь Украине в строительстве корвета «Владимир Великий». Этот корабль должен стать флагманом украинского флота. Введение корвета в эксплуатацию запланировано на 2023 год.