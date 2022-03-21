Украина и Великобритания подписали меморандум о развитии флота

21 июня в Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS DEFENDER Украина и Великобритания подписали меморандум о развитии украинского флота, который, в частности, предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей и баз ВМС.
Документ подписали Министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк, сообщает пресс-служба Минобороны, 21 июня.
На мероприятии присутствовали секретарь СНБО Алексей Данилов, первый морской лорд Великобритании и глава британского флота Тони Радакин и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.
Важным является тот факт, что подписание данного меморандума происходит на фоне учений НАТО в черноморском регионе, в которых активное участие принимает и Украина.
Такие совместные учения – это еще один важный шаг и главное мероприятие, направленное на обретение возможности ВМС ВС Украины работать полностью по стандартам НАТО.
Более подробно об учениях и болезненной реакции Кремля читайте: https://myc.news/kolonka_redaktora/iznanka_rossijskoj_armii
Также заместитель министра заявил, что британцы могут помочь Украине в строительстве корвета «Владимир Великий». Этот корабль должен стать флагманом украинского флота. Введение корвета в эксплуатацию запланировано на 2023 год.
Необходимо отметить, что активное развитие украинского флота происходит на фоне дальнейшей деградации российских вооруженных сил и флота, о чем мы писали ранее: https://myc.news/kolonka_redaktora/rossijskij_esminec_lider_kak_simvol_degradacii_rossijskih_voennyh_tehnologij
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