Украина и Турция в шаге от заключения Соглашения о свободной торговле - Кулеба

17:08 21 июня Киев, Украина

Украина настроена на заключение Соглашения о свободной торговле с Турцией и готова продолжить переговоры, чтобы приблизить его финализацию.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал во время общения с журналистами по результатам дипломатического форума в Анталии.

"Мы в одном шаге от заключения Соглашения о свободной торговле. Но откровенно говоря, это тот шаг, который для обеих стран труднее всего сделать. Мы должны согласовать по торговым позициям, очень чутких для экономик обеих стран. Мы можем достичь согласия только путем компромисса, на который пойдут обе стороны, делая уступки", - сказал Кулеба.

Министр убежден, что результат, который принесет нашим странам заключения Соглашения о свободной торговле, компенсирует все сделанные уступки.