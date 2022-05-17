Украина и США на пороге нового этапа отношений

В рамках второго дня международной конференции, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина готова к новому этапу сотрудничества с США.
Об этом сообщает правительственный портал, 16 декабря.
Она отметила, что Украина как партнер НАТО с расширенными возможностями стремится углубить сотрудничество с Альянсом для материализации декларации Бухарестского саммита 2008 года: "Мы рассчитываем на поддержку США в том, чтобы Украина наконец стала членом НАТО: для Украины очень важным стал бы четкий сигнал, что Альянс готов двигаться с Украиной вместе в направлении будущего членства. Это значительно ускорило внутренние трансформации в нашей стране, без этого сигнала мы остаемся в угрожающем вакууме безопасности, а это - как приглашение России к еще большей агрессии".
Также Стефанишина подчеркнула, что Черное море - это ключевая сфера углубления сотрудничества с НАТО, а лидерство Соединенных Штатов является ключевым для того, чтобы регион Черного моря стал стратегическим для трансатлантической безопасности и стабильности в регионе, которая пока разрушена из-за агрессии России.
Вице-премьер-министр добавила, что Украина для будущего членства в НАТО уже в значительной степени модернизировала свои Вооруженные силы и приблизила их к стандартам Альянса.
Кроме того, Стефанишина назвала среди приоритетов украинско-американского сотрудничества в сфере безопасности совместные военные учения, реформирование украинского сектора безопасности и обороны по стандартам и принципам НАТО, американские инвестиции в военно-промышленный комплекс Украины, общее оборонное производство, а также превентивное противодействие гибридным угрозам от России путем большего сотрудничества в области кибербезопасности и противодействия дезинформации.
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