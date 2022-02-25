Украина и Словакия готовы к подписанию соглашения по аэропорту Ужгород – Шмыгаль

28 мая прошел совместный брифинг премьер-министров Украины и Словакии, который транслировался в YouTube Кабмина. Во время беседы с главой правительства Словакии Эдуардом Хегером премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время стороны подпишут протоколы для возобновления полноценной работы аэропорта Ужгород в Закарпатской области.

"Мы договорились максимально использовать наш транзитный потенциал. Наши страны завершили процедуры по вступлению в силу соглашения по аэропорту Ужгород. Надеюсь, что в ближайшие дни будут подписаны имплементационные протоколы по этому соглашению, что даст возможность восстановить полную работу аэропорта Ужгород", – заявил Шмыгаль.

По словам Хегера, договор об использовании воздушного пространства Словакии вступит в силу через несколько дней.

Особенностью аэропорта является то, что для взлета и посадки самолетам приходится залетать в воздушное пространство Словакии. Подписанное соглашение определяет условия использования этой части воздушного пространства.