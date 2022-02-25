Украина и Словакия готовы к подписанию соглашения по аэропорту Ужгород – Шмыгаль

28 мая прошел совместный брифинг премьер-министров Украины и Словакии, который транслировался в YouTube Кабмина. Во время беседы с главой правительства Словакии Эдуардом Хегером премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время стороны подпишут протоколы для возобновления полноценной работы аэропорта Ужгород в Закарпатской области.
По словам Хегера, договор об использовании воздушного пространства Словакии вступит в силу через несколько дней.
Особенностью аэропорта является то, что для взлета и посадки самолетам приходится залетать в воздушное пространство Словакии. Подписанное соглашение определяет условия использования этой части воздушного пространства.
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