Украина и ее союзники бойкотировали PR-акцию РФ в Совбезе ООН - Кулеба

12:21 02 декабря Киев, Украина

Российские СМИ анонсировали инициативу Кремля собрать "встречу по Украине с участием ЛНР и ДНР" (запрещенные в Украине террористические организации).





Пресс-секретарь постпредства РФ при



Кулеба говорит, что это заседание бойкотирует не только Украина, но и США, Британия, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия, – то есть все, кроме РФ, страны-участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез. Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина вместе с партнерами сорвала попытку России легитимизировать представителей ОРДЛО.Пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский 1 декабря заявил, что "переговоры" 2 декабря в 17:00 по киевскому времени с участием марионеток РФ на Донбассе проведут по формуле *Арриа.Кулеба говорит, что это заседание бойкотирует не только Украина, но и США, Британия, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия, – то есть все, кроме РФ, страны-участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез.

"Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ. Благодаря принципиальной позиции наших партнеров в СБ ООН, российскую PR-акцию даже не будут транслировать на официальных ресурсах ООН", – подчеркнул министр.

Глава МИД отметил – такие совместные действия Украины и союзников являются "четким ответом на попытки РФ манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды".



Кулеба поблагодарил партнеров, в частности участников нормандского формата Германию и Францию, "за крепкую солидарную позицию в поддержку Украины".



*Формула Арриа:



Неформальные встречи по такой формуле предложил в марте 1992-го тогдашний председатель СБ ООН Диего Арриа из Венесуэлы. Эти заседания не предусмотрены документами ООН. Встреча (по инициативе одного или нескольких членов СБ) позволяет проводить в частном порядке обмен мнениями с участием лиц, которых, по мнению тех или иных членов СБ, было бы полезно заслушать. Инициатор заседания выступает в качестве его председателя, а сама встреча проводится в одном из залов заседаний, а не в зале СБ. При этом сотрудники секретариата СБ в них не участвуют. О проведении заседания не объявляется в ежедневном журнале ООН.