Украина готова уже в этом году получить план действий по членству НАТО

12:18 03 Апрель Киев, Украина

Вчера в своем интервью ТСН вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала, что в настоящее время Украина как никогда готова к тому, чтобы получить план действий по членству (ПДЧ) НАТО, и по праву ожидает соответствующего решения от Альянса в ближайшее время.

По ее словам, декларация Бухарестского саммита 2008 года четко определяет, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

"Думаю, пора наконец выполнить условия декларации Бухарестского саммита и, как минимум, дать инструкции соответствующим министрам начать подготовку к предоставлению Украине ПДЧ НАТО", - отметила она.

Стефанишина считает, что Украина точно будет в повестке дня следующего саммита НАТО, но говорить о конкретном решении в ее отношении пока слишком рано.

По ее словам, Киев устроит, если на саммите будет поставлена задача министрам, как это предусмотрено декларацией Бухарестского саммита, начать работу над ПДЧ для Украины.

Напомним, Байден выразил свою поддержку прогресса Украины в вопросе получения членства в НАТО.

Ранее, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что сейчас настало время, когда Украина должна ежедневно требовать вступления в НАТО.