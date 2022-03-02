Украина готова к использованию быстрых тестов на антиген COVID-19

В мире уже появились быстрые тесты на антиген COVID-19, как только они появяться в Украине - они будут сразу же распределены между больницами, чтобы увеличить общее количество тестирований. Об этом на брифинге в четверг, 8 октября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Он отметил, что как только быстрые тесты появятся в Украине, они сразу же будут распределены между больницами, чтобы увеличить общее количество тестирований.
"За прошедшие сутки было осуществлено 57 331 тестирование. Из них 34 295 исследований методом ПЦР, а также 23 036 исследований методом ИФА. Вы видите, что мы увеличиваем количество тестирований. Вчера было 32 тыс., сегодня уже 34 тыс. методом ПЦР. Мы и дальше будем увеличивать эти тестирования", - отметил министр.
Он сообщил, что за последние полгода количество тестов увеличилось в разы. Так, например, в начале апреля в сутки делалось около 200 тестов методом ПЦР. Также увеличилось количество больничных коек – с 12 тысяч до 37 тысяч на данный момент.
"У нас сейчас много политиков перед выборами обязательно набирают очки за счет COVID-19. Пиарятся, рассказывают, фантазируют, сколько бы они делали тестов, как можно сделать миллион тестов в сутки. Поверьте мне, если бы у нас была хоть одна возможность сразу за один день сделать хотя бы 100 тысяч тестов, то мы бы это делали", - подытожил Максим Степанов.
Он отметил, что как только быстрые тесты появятся в Украине, они сразу же будут распределены между больницами, чтобы увеличить общее количество тестирований.
"За прошедшие сутки было осуществлено 57 331 тестирование. Из них 34 295 исследований методом ПЦР, а также 23 036 исследований методом ИФА. Вы видите, что мы увеличиваем количество тестирований. Вчера было 32 тыс., сегодня уже 34 тыс. методом ПЦР. Мы и дальше будем увеличивать эти тестирования", - отметил министр.
Он сообщил, что за последние полгода количество тестов увеличилось в разы. Так, например, в начале апреля в сутки делалось около 200 тестов методом ПЦР. Также увеличилось количество больничных коек – с 12 тысяч до 37 тысяч на данный момент.
"У нас сейчас много политиков перед выборами обязательно набирают очки за счет COVID-19. Пиарятся, рассказывают, фантазируют, сколько бы они делали тестов, как можно сделать миллион тестов в сутки. Поверьте мне, если бы у нас была хоть одна возможность сразу за один день сделать хотя бы 100 тысяч тестов, то мы бы это делали", - подытожил Максим Степанов.
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